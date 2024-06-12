شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي المنتخب.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في جدة اليوم ، فخامة الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا السيد برابوو سوبيانتو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، وأوجه التعاون في مختلف المجالات ، وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة تجاهها .

وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان .

فيما حضر من الجانب الإندونيسي السفير لدى المملكة السيد عبدالعزيز أحمد، والقنصل لدى المملكة السيد يسر ان بهاء الدين عنبري، وعضو مجلس البرلمان الإندونيسي السيد سوجيونهو والملحق العسكري بالسفارة الإندونيسية السيد أري ناصوحي وعدد من المسؤولين .