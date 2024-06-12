شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في جدة اليوم ، فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا .

ورحب سموه بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقاء سمو ولي العهد .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأزمة (الأوكرانية – الروسية) .

وأكد سمو ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة ، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها .

وحضر الاستقبال ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا الأستاذ محمد الجبرين .

فيما حضر من الجانب الأوكراني، معالي رئيس مكتب فخامة الرئيس الأوكراني السيد أندري يرماك، ومعالي وزير الخارجية السيد دميترو كوليبا، ومعالي وزير الدفاع السيد رستم أوميروف ، والسفير لدى المملكة السيد أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين .