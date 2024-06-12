شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: منتصف يونيو يقع أبكر شروق خلال العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن النهار يطول اليوم بمقدار 15 ثانية على حساب الليل، وكل يوم يقل أخذ النهار من حصة الليل ثانية واحدة تقريباً حتى 21 من يونيو الجارى.

وأوضح المسند، في منتصف يونيو وفي العروض المعتدلة (درجة عرض 40) يقع أبكر شروق خلال العام في نصف الكرة الشمالي، بينما يقع أبكر غروب في نصف الكرة الجنوبي.

وتابع، اليوم في القصيم تشرق الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً 63 درجة كما تغرب في أقصى نقطة لها شمالاً 297 درجة وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88 درجة ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة وسيستمر حتى 28 يونيو والله أعلم.