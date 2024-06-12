محكوم عليه بالإعدام.. قصة شاب يمني دافع عن أخته المعاقة بعدما اختطفها قيادي حوثي واغتصبها وحملت منه

صحيفة الخليج 365: أصدرت محكمة حوثية، حكماً بالإعدام على الشاب اليمني أحمد الزويكي، الذي دافع عن أخته المعاقة بعدما اختطفها قيادي حوثي واغتصبها وحملت منه.

وفي تفاصيل القصة بحسب ما تداولته وسائل إعلام يمنية، فقد أقدم القيادي الحوثي على اختطاف الفتاة المعاقة عام 2020م، واغتصبها وحملت منه.

تم اعتقال القيادي الحوثي وخرج من السجن بعدها بـ 6 أشهر، ولكنه تردد مرة أخرى على منزل الفتاة المعاقة محاولاً اغتصابها مرة أخرى.

خرج شقيقها أحمد للدفاع عن شقيقته وحاول طرد القيادي الحوثي، لكن الأخير هدده بالسلاح، فأخرج أحمد سلاحه وقتل القيادي الحوثي دفاعاً عن شرفه.