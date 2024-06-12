اقتراحات وحلول لمصاعب المونودراما بملتقى الدمام المسرحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس الأول «المقهى المسرحي.. عن المسرح بدون مسرح»، وتناول الاقتراحات والأفكار التي تخص ملتقى الدمام المسرحي للمونودراما والديودراما في دورته الخامسة، وأهداف الملتقى الذي سيولد طاقات مسرحية، وتجاوز بعض المصاعب، وتقديم الحلول التي تواجههم، وما زال المجال مفتوحا لتقديم العروض والمشاركة في مسابقة النصوص المسرحية للمونودراما والديودراما حتى 15 يونيو الحالي، وسيقام الملتقى في بداية يوليو المقبل. من جانب آخر أعلنت الجمعية أمس الأول فتح المشاركات في المعرض الفوتوغرافي تحت الماء بعنوان» In The Blue» الذي يأتي لنقل عظمة وجمال وزرقة أعماق البحر.

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