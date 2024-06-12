شكرا لقرائتكم خبر اقتراحات وحلول لمصاعب المونودراما بملتقى الدمام المسرحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانب آخر أعلنت الجمعية أمس الأول فتح المشاركات في المعرض الفوتوغرافي تحت الماء بعنوان» In The Blue» الذي يأتي لنقل عظمة وجمال وزرقة أعماق البحر.
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