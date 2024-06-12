الندوة العالمية تؤسس مدرسة تعليمية في بانتول الإندونيسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسس مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إندونيسيا مدرسة تعليمية جديدة في مدينة (بانتول - يوجياكرتا) التي تبعد عن العاصمة جاكرتا بـ 565 كلم. وتتكون المدرسة من 6 فصول دراسية وتأتي ضمن مكونات مركز السلام التنموي الذي أسسته الندوة ليخدم أكثر من 200 أسرة ويضم معها مسجدا وبئرا وغرفا إدارية وأماكن للوضوء وخزانا علويا ودورات للمياه. وخلال حفل وضع حجر الأساس ثمن الحضور من الأهالي والشخصيات العامة جهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبا من خلال دعمها لمشروعات الندوة المتواصلة في خدمة المجتمع الإندونيسي وأبرزها إنشاء المراكز التنموية التي تقدم العديد من الخدمات النوعية لمختلف الشرائح.

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