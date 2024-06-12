شكرا لقرائتكم خبر تحرير 1200 مخالفة على وسائل النقل بالحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل خلال اليوم الرابع من ذي الحجة 9 آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت الهيئة خلال حملاتها نحو 1000 مخالفة محررة و200 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 92%.

وتنوعت هذه المخالفات طبقا لحالة المخالفة، كتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق، وعدم الالتزام السائق بالزي المعتمد للهيئة إضافة لعدم وجود وثيقة نقل للبضائع.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ بهدف ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسك الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

أبرز المخالفات: