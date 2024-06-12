تحرير 1200 مخالفة على وسائل النقل بالحج

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وتنوعت هذه المخالفات طبقا لحالة المخالفة، كتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق، وعدم الالتزام السائق بالزي المعتمد للهيئة إضافة لعدم وجود وثيقة نقل للبضائع.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ بهدف ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسك الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.
أبرز المخالفات:
- تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل.
- تشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق.
- عدم التزام السائق بالزي المعتمد للهيئة.
- عدم وجود وثيقة نقل للبضائع.
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