4100 فحص مخبري يوميا لضمان جودة المياه المقدمة للحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري فريق عمل بشركة المياه الوطنية يضم كوادر سعودية مؤهلة ومتخصصة 4100 فحص مخبري يوميا خلال موسم الحج لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الشركة أن خطتها التشغيلية في موسم حج هذا العام 1445هـ ، تتركز على تنفيذ جوانب عدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومنها ضمان جودة المياه المقدمة، حيث تجمع الفرق الميدانية العينات خلال موسم الحج على مدار الـ24 ساعة.

وأكدت الشركة أنها حرصت على تجهيز المختبر المركزي في مكة المكرمة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، حرصا منها على جودة المياه.

يشار إلى شركة المياه الوطنية تولي اهتماما كبيرا في جانب ضمان جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية القياسية لمياه الشرب، وتضاعف هذه الأعمال التي تعد جزء مهما من منظومتها التشغيلية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج للعام الحالي.

مواقع جمع عينات المياه: