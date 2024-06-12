شكرا لقرائتكم خبر قافلة لنقل الحجاج المنومين من المدينة إلى المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فجر أمس الأول قافلة «الصحة» التي تقل 18 حاجا من 12 جنسية، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة، لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم، وأداء مناسك الحج لهذا العام 1445.

وأوضحت الوزارة، أن القافلة تضم أسطولا متكاملا مكونا من 31 سيارة إسعاف، مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع وجود فريق طبي متخصص مكون من 133 ممارسا متخصصا من أطباء وممرضين ومسعفين، وتتضمن 6 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات للعناية المركزة، إضافة إلى 4 وحدات إسعاف مساندة، وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

وتعمل «الصحة» في كل عام على نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة، بعد أن تقدم لهم كل الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.

القافلة تضم: