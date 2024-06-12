قافلة لنقل الحجاج المنومين من المدينة إلى المشاعر

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وأوضحت الوزارة، أن القافلة تضم أسطولا متكاملا مكونا من 31 سيارة إسعاف، مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع وجود فريق طبي متخصص مكون من 133 ممارسا متخصصا من أطباء وممرضين ومسعفين، وتتضمن 6 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات للعناية المركزة، إضافة إلى 4 وحدات إسعاف مساندة، وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.
وتعمل «الصحة» في كل عام على نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة، بعد أن تقدم لهم كل الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.
القافلة تضم:
- أسطولا متكاملا من 31 سيارة إسعاف.
- مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة.
- فريق طبي مكون من 133 ممارسا.
- 6 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة.
- 4 وحدات إسعاف مساندة.
- كابينة أكسجين متكاملة.
- ورشة إسعافات متنقلة.
- حافلة لنقل مرافقي المرضى.
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