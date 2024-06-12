روبوت توجيهي للرد على الاستفسارات بـ 11 لغة

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ووضعت رئاسة الشؤون الدينية استثمار التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ مرتكزا محوريا في استراتيجياتها، من خلال تعزيز الروبوتات الذكية لتوجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك والإفتاء.
ويعمل الروبوت التوجيهي بـ 11 لغة، وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية.
ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي، كما يحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية «واي فاي» وبسرعة «5 جيجا هرتز»، تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.
مميزات الروبوت:
- تصميم عصري مرن.
- شاشة 21 بوصة تعمل باللمس.
- 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي.
- يسمح بسهولة تنقله لتقديم خدمات الإفتاء.
- نظام كاميرات عالية الوضوح والدقة.
- سماعات ذات وضوح عال في الصوت.
- تقنيات عالية لإزالة الضوضاء.
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