شكرا لقرائتكم خبر تاكسي جوي ذاتي القيادة للمرة الأولى في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لأول مرة في موسم الحج، دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، أمس في المشاعر المقدسة تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.

وتضمنت التجربة التي تم تطبيقها للمرة الأولى بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومدير الامن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة؛ إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني، كما تم استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي؛ في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن تدشين تجربة التاكسي الجوي؛ يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ في تطبيق احدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدعم استدامة قطاع النقل الحديث.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطوير كافة الخدمات في قطاع الطيران المدني وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله- بتسخير الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يحقق التكامل مع الجهود والخطط التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

التاكسي الجوي: