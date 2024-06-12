شكرا لقرائتكم خبر رصد ميداني للاحتياج الصحي لـ500 ألف حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل فريق الإدارة التنفيذية للصحة السكانية بتجمع مكة المكرمة الصحي 118 زيارة ميدانية في موسم حج هذا العام، خلال الفترة من 16 ذي القعدة حتى 4 ذي الحجة، ضمن عملية مسح ميدانية لتطوير الخدمات الصحية استباقيا، شملت تحليل بيانات نصف مليون حاج، لقياس الاحتياج الصحي لضيوف الرحمن والممارسين الصحيين.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن عدد المسجلين بالحالة الصحية للحجاج بلغ 535.865 حاجا، إذ شمل استبيان تقييم الاحتياج الصحي 4993 حاجا. فيما بلغ قياس تقييم احتياج الممارسين 451 ممارسا صحيا.

في المقابل، وصل مجموع زيارات المسح الصحي إلى 119 زيارة شملت 612 حالة، وتصدر حجاج دولة إندونيسيا عدد الحجاج المستفيدين من الزيارات الميدانية خلال ذي القعدة بواقع 32283 حاجا، تلاهم حجاج دولة باكستان بـ2292 حاجا، ثم حجاج دولة تشاد بـ2292 حاجا.

بينما تصدر حجاج دولة المغرب المستفيدين من الزيارات خلال الفترة من 1-4 ذي الحجة بواقع 14230 حاجا، تلاهم حجاج إندونيسيا بـ9084 حاجا، والحجاج المصريون بـ4589 حاجا، ثم الحجاج السوريون بـ3440 حاجا.

المسجلون