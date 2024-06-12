شكرا لقرائتكم خبر قياس مستوى الرضا عن 81 خدمة مقدمة للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» على قياس رحلة أداء الحج لهذا العام، مستهدفا 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية، لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف معرفة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، خلال رحلة أدائهم فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، تحقيقا لما تضمنته رؤية المملكة.

وأوضح المدير العام للمركز راشد القعود، أن خدمة ضيوف الرحمن هي ضمن الأولويات التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين، وولي العهد، وتبذل في ذلك مساعيها المباركة على مدار العام.

مشيرا إلى أن عمليات القياس تعد ضمن الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، خلال قياس مؤشر رضاهم عن تلك الخدمات والعمل على تطويرها.

وأفاد بأن عمليات القياس تندرج تحت مراحل رئيسة، تبدأ من مرحلة التعاقد والحصول على التصاريح، ثم مرحلة السفر للحج، مرورا بمرحلة أداء مناسك الحج والتنقل بين المشاعر المقدسة والخدمات المساندة في مكة المكرمة، ثم الانتقال لزيارة المسجد النبوي الشريف، وما يقدم من خدمات في المدينة المنورة، وانتهاء برحلة مغادرة الحجاج إلى بلادهم.

يذكر، أن مركز (أداء) يقيس الخدمات المقدمة من عدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

عمليات القياس