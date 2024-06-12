قياس مستوى الرضا عن 81 خدمة مقدمة للحجاج

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وأوضح المدير العام للمركز راشد القعود، أن خدمة ضيوف الرحمن هي ضمن الأولويات التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين، وولي العهد، وتبذل في ذلك مساعيها المباركة على مدار العام.
مشيرا إلى أن عمليات القياس تعد ضمن الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، خلال قياس مؤشر رضاهم عن تلك الخدمات والعمل على تطويرها.
وأفاد بأن عمليات القياس تندرج تحت مراحل رئيسة، تبدأ من مرحلة التعاقد والحصول على التصاريح، ثم مرحلة السفر للحج، مرورا بمرحلة أداء مناسك الحج والتنقل بين المشاعر المقدسة والخدمات المساندة في مكة المكرمة، ثم الانتقال لزيارة المسجد النبوي الشريف، وما يقدم من خدمات في المدينة المنورة، وانتهاء برحلة مغادرة الحجاج إلى بلادهم.
يذكر، أن مركز (أداء) يقيس الخدمات المقدمة من عدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
عمليات القياس
- تبدأ من مرحلة التعاقد والحصول على التصاريح.
- ثم مرحلة السفر للحج.
- ثم مرحلة أداء مناسك الحج والتنقل بين المشاعر.
- الخدمات المساندة في مكة المكرمة.
- زيارة المسجد النبوي الشريف وما يقدم من خدمات.
- تنتهي برحلة مغادرة الحجاج إلى بلادهم.
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