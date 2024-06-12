سكان الجوف وحائل الأكثر صحة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل سكان الجوف وحائل على أفضل تقييم صحي من بين سكان مناطق المملكة، وفقا للمسح الصحي الوطني للعام 2023م الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء، فيما أظهر المسح حصول سكان جازان (78.6/100) والمدينة المنورة (78.8/100) على التقييم الصحي الأقل من بناء على المقياس النظري البصري، في حين تمتع سكان الجوف (86.7/100) بالتقييم الأعلى وفقت للمقياس ذاته. وبناء على تقييم آخر وفقا للحالة النفسية، البدنية، الأنشطة اليومية الاعتيادية والعناية الشخصية حصل سكان حائل على التقييم الأفضل في حين حصل سكان الباحة على التقييم الأقل.

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