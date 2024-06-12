شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع الرئيس الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الإندونيسي السفير لدى المملكة عبدالعزيز أحمد، والقنصل لدى المملكة يسر ان بهاء الدين عنبري، وعضو مجلس البرلمان الإندونيسي سوجيونهو والملحق العسكري بالسفارة الإندونيسية أري ناصوحي وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الإندونيسي السفير لدى المملكة عبدالعزيز أحمد، والقنصل لدى المملكة يسر ان بهاء الدين عنبري، وعضو مجلس البرلمان الإندونيسي سوجيونهو والملحق العسكري بالسفارة الإندونيسية أري ناصوحي وعدد من المسؤولين.