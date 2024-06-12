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ولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع الرئيس الإندونيسي

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واس- جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الإندونيسي السفير لدى المملكة عبدالعزيز أحمد، والقنصل لدى المملكة يسر ان بهاء الدين عنبري، وعضو مجلس البرلمان الإندونيسي سوجيونهو والملحق العسكري بالسفارة الإندونيسية أري ناصوحي وعدد من المسؤولين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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