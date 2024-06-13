بالأسماء.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 300 فرد وكيان في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط داعم لموسكو

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، من بينهم عشرات الموردين الصينيين.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة التي تضمن كيانات روسية "المركز الوطني للتسوية والإيداع " وشركة "نوفاتك للغاز الطبيعي المسال كاشيرا"، ومشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال، وشركة "أورالريدميت"، وشركة معدات الشاحنات الثقيلة التابعة لمصنع "أورال فاغون زافود"، مجمع أمور للمعادن، شركة "بالتماش"، معهد أومسك لأبحاث هندسة الأدوات، منظمة "إيسكا" ومنظمة "إيمبولس"، وشركة "المحركات الكهربائية الروسية".

كما تشمل قائمة العقوبات مصانع "كيروف-إينيرغوماش" ومصنع موروم للهندسة الميكانيكية، وشركة أوبورون أفتو، وشركة "أولوفيينايا رودنايا كومبانيا"، ومعهد أبحاث الكيمياء التطبيقية، وشركة "غوس زناك"، ومجموعة "مورستروي"، ومكتب تصميم "لوتش"، ومعاهد التكنولوجيا العالية والإلكترونيات العالية القدرة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وأفادت وزارة المالية أن الولايات المتحدة عممت العقوبات لتشمل شركة التأمين "سوغاز"، وكذلك "غازبروم إنفست"، والمركز العلمي للروبوتات والعلوم السيبرانية، وشركة "بيلغورودسكايا سودوفيرف"، وشركة "ميكامي نفط"، و"ديزاين بارتنر ميكروتشيب".