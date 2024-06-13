مي العيدان تنشر صور ليلى عبدالله في أحضان مغني أمريكي شهير .. وتعلق :"هذي وين أبوها.. نسيت إنه ما يقدر يتكلم"

صحيفة الخليج 365: نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة للفنانة اللبنانية ليلى عبدالله، وهي تحتضن المغني الأمريكي الشهير جو جوناس خلال نزهة على أحد شواطئ أثينا باليونان.

وعلقت العيدان على الصورة عبر حسابها في انستقرام قائلة :"هذي وين أبوها؟، نسيت إنه ما يقدر يتكلم".

وأضافت العيدان :"وبعدين تطلع تقول باللقاءات فلان ما رضي يتزوجني لأني ممثلة شوفي تصرفاتج".