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مي العيدان تنشر صور ليلى عبدالله في أحضان مغني أمريكي شهير .. وتعلق :"هذي وين أبوها.. نسيت إنه ما يقدر يتكلم"

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مي العيدان تنشر صور ليلى عبدالله في أحضان مغني أمريكي شهير .. وتعلق :

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صحيفة الخليج 365: نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة للفنانة اللبنانية ليلى عبدالله، وهي تحتضن المغني الأمريكي الشهير جو جوناس خلال نزهة على أحد شواطئ أثينا باليونان.

وعلقت العيدان على الصورة عبر حسابها في انستقرام قائلة :"هذي وين أبوها؟، نسيت إنه ما يقدر يتكلم".

وأضافت العيدان :"وبعدين تطلع تقول باللقاءات فلان ما رضي يتزوجني لأني ممثلة شوفي تصرفاتج".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بصور ليلى عبدالله التي جمعتها بالمغني الأمريكي الشهير جو جوناس، وهما في نزهة رومانسية على أحد اليونان.
مي العيدان تنشر صور ليلى عبدالله في أحضان مغني أمريكي شهير .. وتعلق :
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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