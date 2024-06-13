تسريب صورة فاضحة لوزيرة إسرائيلية تثير ضجة على مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاضحة سربها نشطاء إسرائيليون لوزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بالمرأة الإسرائيلية ماي غولان.

وتداول النشطاء صورة للوزيرة التي صرحت سابقاً بأنها "فخورة بتدمير قطاع غزة"، مشيرين إلى أن مصدر الصورة هو ضابط في الشاباك، قام بتسريب صورة غير أخلاقية للوزيرة وعضو حزب الليكود تالي جوتليف.