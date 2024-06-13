ولي العهد يعتذر لرئيسة وزراء إيطاليا عن عدم المشاركة في قمة مجموعة ال7.. والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، برقية شكر لدولة رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها من دولتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في جمهورية إيطاليا بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢٤م .

وتضمنت الرسالة اعتذار ولي العهد، عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج.

وأكد ولي العهد، على عمق العلاقات بين المملكة والجمهورية الإيطالية الصديقة، وتمنى النجاح لأعمال هذه القمة.