ثورة علمية لدواء لإعادة نمو الأسنان من جديد.. والكشف عن موعد توافره في الأسواق

صحيفة الخليج 365: سيبدأ الأطباء أول تجربة بشرية في العالم لدواء يمكنه تجديد الأسنان في غضون بضعة أشهر، وبحسب ما نشره موقع New Atlas.

توفير الدواء

تمهد تلك الخطوة الطريق لتوفر الدواء تجاريًا في وقت مبكر من عام 2030.

التجربة ستعالج التجربة، التي ستُجرى في مستشفى جامعة كيوتو اليابانية من سبتمبر إلى أغسطس 2025، 30 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عامًا والذين فقدوا ضرسًا واحدًا على الأقل

نمو الأسنان

وقال الباحث الرئيسي كاتسو تاكاهاشي، رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو: "في حين لا يوجد حتى الآن علاجًا يوفر حلًا دائمًا، إلا أن توقعات نمو الأسنان عالية".

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