شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام الثانية.. الأحساء الأعلى حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استمرار الطقس الحار

الدمام - شريف احمد - جاءت الأحساء على رأس أعلى المدن في درجات الحرارة بالمملكة اليوم الأربعاء، مسجلة 49 درجة مئوية.وحسبما جاء في حساب المركز الوطني للأرصاد على منصة إكس، فقد حلت الدمام وعرفات في المركز الثاني، وسجلتا 48 درجة مئوية.ثم جاءت منى مسجلة 46 مئوية، بعدها المدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر، وسجلت كل منها 45 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.



في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.