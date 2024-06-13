السعودية | كلية الملك فهد الأمنية تشارك في تنظيم حركة المشاة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك كلية الملك فهد الأمنية في تنظيم حركة المشاة وإدارة وتنظيم الحشود، بالتنسيق مع قوات أمن الحج، وذلك ضمن منظومة القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة موسم الحج لهذا العام 1445هـ في المشاعر المقدسة.

وأكدت الكلية تقديم خدمات الإرشاد ومساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المهام الإنسانية المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

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