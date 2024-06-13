السعودية | “البدع” يحتضن أكبر بئر عظيمة على “درب زبيدة” مطوية بالحجارة بقطر يزيد عن11م جنوب “لينة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعد​ محطة البدع “الثعلبية” – 90 كيلو مترًا جنوب لينة التاريخية- من المواقع التاريخية المهمة والكبيرة على “درب زبيدة”؛ التي تقع ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتحتوي على 120 وحدة معمارية على امتداد 800×650م، ​ومن أهم معالمها: ​بركة مستطيلية الشكل​ أبعادها 38 57x متر وسمك جدارها 132سم وتسندها من الداخل 17 دعامة نصف دائرية، ويلتصق بها بركة أصغر تعمل بصفتها مصفاة بنفس الطول، وبئر عظيمة مطوية بالحجارة دائرية الشكل قطرها يزيد عن 12م.

وتتميز هذه البئر بوجود مدخل عند قاعها بعرض 1م وارتفاع 2م، يمتد هذا المدخل بشكل دهليز ينتهي إلى السطح الأرضي بالجهة الغربية من البئر، ومائها العذب، ولا تنضب وتسقي الناس منها منذ مئات السنين، بالإضافة للعديد من الآبار الأخرى في المكان ، وثلاثة حصون​، الحصن الجنوبي مستطيل الشكل، والحصن الأوسط مربع الشكل​، والحصن الشمالي، ووحدات معمارية متفرقة بأحجام ووظائف مختلفة​.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية البالغة مساحتها 91,500 كيلو متر مربع تحتضن داخل نطاقها الواسع، أكثر من 400 كيلو متر من امتداد “درب زبيدة” الثري بالتاريخ والتراث ، ويُعد معلماً تاريخياً وتراثياً لا يزال مشهوداً حتى الآن، ويحمل عبقاً أثرياً بوصفه طريقاً للحجاج والتجارة، ولا تزال أطلال الدرب باقية وشاهدة على مسار تاريخي لضيوف الرحمن.

ويشمل العديد من المحطات الرئيسية والثانوية داخل حدود المحمية، تضم عشرات المعالم الثرية بالعناصر التاريخية والأثرية والثقافية القوية التي تتركز أغلبها حول درب زبيدة الشهير؛ كما تتميز المحمية بخصائص طبوغرافية متنوعة مثل وديان التيسية، والجبال والوديان المتتابعة في الشمال والشرق، وصحراء النفود الكبير.

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