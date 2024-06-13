السعودية | رئاسة الشؤون الدينية تعزز مبادرة “وليطوفوا” بكفاءات وطنية متطوعة مؤهلة شرعياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “وليطوفوا” في المسجد الحرام، بكفاءات وطنية متطوعة مؤهلة تأهيلاً شرعياً؛ وفق خطة الرئاسة الدينية لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ مع تقاطر ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة بعد غد؛ لتهيئة الأجواء التعبدية لهم وتعزيز مهام المطوفين.

‏ وتهدف مبادرة “وليطوفوا”؛ لتعضيد مهام المطوفين المتطوعين المؤهلين؛ ليستطيعوا تطويف حجاج بيت الله الحرام، وعونهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وفي بيئة تعبدية آمنة، تحفها الخشوع والسكينة، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

‏ ودعمت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام إدارة التطويف بعدد وافر من المطوفين المتطوعين، يعملون على مدار الساعة؛ لتغطية الأعداد المليونية المرتقبة من حجاج بيت الله الحرام.

‏ وتعد مهنة الطوافة مهنة دينية إرشادية، يتولى العمل بها كفاءات وطنية مؤهلة تأهيلًا شرعيًا؛ لدلالة الحاج والمعتمر في أداء مناسكه، كما يقوم على كل وردية من الورديات رئيس ونائب، يقومان بتوزيع المطوفين على المواقع، واستقبال الحجاج والمعتمرين الراغبين في خدمة التطويف، ومرافقتهم لإرشادهم على أداء المناسك وفق المقتضى الشرعي.

‏ وتشرف رئاسة الشؤون الدينية على تنظيم الأعمال الإدارية المتعلقة بالمطوفين، ومتابعة تنفيذ أعمالهم، والإشراف المباشر عليهم داخل المسجد الحرام، إضافة إلى توجيههم على اتباع السنة في أداء المناسك، والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في الطواف والسعي، فضلًا عن حثهم على التعامل الحسن؛ لإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته، وإبراز الصورة المشرقة عن المملكة العربية السعودية وأبنائها خدَّام الحرمين الشريفين، وما يبذلونه من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط