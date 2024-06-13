السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد جاهزية قطار المشاعر المقدسة ومشروع الرصيف المطاطي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، بجولة تفقدية لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداً لموسم الحج.

وتفقد معاليه جاهزية قطار المشاعر المقدسة بالإضافة لمشروع الرصيف المطاطي، مطلعاً على سير الأعمال، مؤكداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وشملت الجولة زيارة محطة حافلات النقل العام في محطة جرول، وتفقد خلالها الخطط المستقبلية لتطوير المحطة، إضافة إلى وقوفه على جاهزية قطار الحرمين السريع في استقبال الرحلات القادمة من المدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية، في إطار الجهود المتواصلة للوقوف على جاهزية أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تلعب المنظومة دوراً محورياً في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن عبر تيسير تنقلهم وتوفير كافة احتياجاتهم من خلال الخدمات اللوجستية.

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