شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعتذر عن عدم المشاركة في جلسة التواصل لقمة G7 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع G7 .

وبعث سموه برقية شكر لرئيسة مجلس وزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها سموه من دولتها للمشاركة.

وتضمنت الرسالة اعتذار سموه الكريم عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، مؤكدا على عمق العلاقات بين المملكة وإيطاليا، متمنيا النجاح لأعمال هذه القمة.

يذكر أن جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) ستعقد في إيطاليا في 14 يونيو الحالي.