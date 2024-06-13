بالفيديو.. شاب مصري «مولود في السعودية» يكشف أسباب ترحيل المخالفين لتصاريح الحج.. ويعلق: اسأل بلدك لي باعت لك تأشيرات الحج المجانية بمئات الآلاف؟!

صحيفة الخليج 365: رد شاب مصري مولود ومقيم في السعودية منذ 32 عاماً، على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، بعد إصدار قوانين تنظيم الحج، وترحيل المخالفين.

تأشيرات مجانية

وقال خلال مقطع فيديو، إن جميع تأشيرات الحج من السعودية بالمجان ويمكن التأكد من ذلك عن طريق دخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية وقراءة شروط حجاج الخارج.

وأضاف المقيم المصري: "مكاتب السياحة قامت بأخذ التأشيرات المجانية من السعودية، وتم بيعها للراغبين في الحج بمئات الآلاف، وهذه ليست مشكلة المملكة، المشكلة تكمن في بلدك التي باعت لك تأشيرات وتصاريح الحج المجانية".

سبب إصدار قوانين تنظيم الحج

وعن سبب إصدار السعودية قوانين تنظيم أعداد الحجاج، قال المقيم المصري إن المملكة أصدرت القوانين منذ التسعينيات وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الحجاج، حيث ذات مرة انهار جسر رمي الجمرات، ومرة أخرى توفى حجاج بسبب التدافع، وحدوث حرائق.

هدف التصاريح

وواصل أن تصاريح الحج هدفها الأول هو حماية وسلامة الحجاج، والمحافظة عليهم من أي معوقات مثل الازدحام والتدافع، وكذلك سرعة القبض على من يحاول فعل أي شيء يضر الحجاج، عن طريق شبكة المعلومات المسجل عليها كافة بيانات الحجاج.

ترحيل المخالفين

وقال المقيم المصري إن السعودية يمكنها الاستفادة من الحجاج غير النظاميين، عن طريق استهلاك الطعام واستخدام المواصلات والسكن والتأشيرات السياحية وجميعها تساعد في دخول الأموال إلى المملكة ولكنها رفضت ذلك من أجل سلامة الحجاج وقررت تطبيق القوانين وترحيل المخالفين.

الاستعراضات العسكرية

أضاف المقيم المصري أن الهدف من الاستعراضات العسكرية والأمنية التي تتم قبل كل موسم حج، هو ردع من يريد الأذى بحجاج بيت الله، أو من يستخدم الأغراض السياسية خلال الحج.

خدمات الحجاج

واختتم الشاب حديثه أن السعودية توفر جميع الخدمات للحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرته الأراضي المقدسة، سواء عن طريق وزارة الصحة أو الحج والعمرة أو الشرطة وباقي الجهات المعنية.