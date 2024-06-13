شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر لـ"اليوم": أسطولنا الأرضي والجوي يشارك في الخدمة الطبية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل





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وحدات نوعية

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الأحمر لحج 144هـ د. يوسف الصفيان خلال حديثه لـ"اليوم"، إن الهيئة تشغل خلال موسم هذا الحج أكثر من 692 من أسطولها الأرضي والجوي، الذي يسهم في العملية الإسعافية ورفع الخدمة الطبية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكن المسعفين والأطباء في عملهم من خلال سرعة الاستجابة ومباشرة المرضى، والنقل السريع للمنشآت الصحية في مختلف المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة ومحيطها.وتؤكد هيئة الهلال الأحمر السعودي أن أسطولها على أتم الجاهزية للإسهام في إتمام المناسكم بيسر وطمأنينة، ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن.ورعى وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الجلاجل مساء يوم الأربعاء في مهبط عرفات، الاستعراض السنوي لأسطول الهلال الأحمر بمشاركة منظومة القطاع الصحي المشاركة في الحج.وتسخر الهيئة إمكانياتها كافة من القوى البشرية وأسطول خدمتها الإسعافية الأرضية والجوية للتكامل مع المنظومة الصحية المشاركة في الحج، تحت قيادة وزارة الصحة لضمان صحة الحاج، وخلق مزيد من التسهيلات في الخدمة الطبية الطارئة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.وخلال العرض اطلع الجلاجل على أسطول الهيئة المشارك في الحج، والذي شمل على سيارات إسعاف وسيارات إسعاف كهربائية صديقة للبيئة، ووحدات الاستجابة السريعة مثل الدراجات النارية والكهربائية.إضافة إلى الوحدات النوعية مثل الحافلة الإسعافية ومركبات الاستجابة للبلاغات النوعية، والوحدات الأصغر والتي تمتاز بالمرونة في الدخول للأماكن الضيقة كعربات الجولف، والمركبة الكهربائية والدراجات والسكوتر الكهربائي.كما اطلع وزير الصحة خلال جولته على أسطول الإسعاف الجوي المشارك في الحج، والتي يبلغ عددها 7 طائرات عامودية، تخدم من خلال عدة مهابط في المشاعر المقدسة.