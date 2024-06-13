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بالفيديو.. استشارية تغذية تكشف مقدار النزول في الوزن في حال اتباع حمية نوبو

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صحيفة الخليج 365: كشفت استشارية التغذية الإكلينيكة في كندا، الدكتورة شوق العشملي، عن مقدار النزول في الوزن في حال اتباع حمية نوبو.

مقدار النزول في الوزن

وأشارت خلال مقطع فيديو، إلى أن حمية نوبو تكون متوازنة في جميع العناصر الغذائية وفي نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية. موضحة أن هذه الطريقة تؤدي لإنزال الوزن من 2 ل3 كيلو جرام في الأسبوع، والنزول في الشهر من 8 ل 12 كيلو.

عوامل

ولفتت إلى النزول في الوزن يعتمد على إذا كان الشخص يتبع حمية نوبو بشكل كامل أم جزئي، وإذا كان يعاني من مشاكل صحية هل يأخذ أدويته بانتظام أم لا، وكذلك ممارسة .

حمية نوبو

الجدير بالذكر، حمية نوبو هي عبارة عن مجموعة من الوجبات الغذائية الجاهزة والتي تعتبر بديلة للوجبات الغذائية الكاملة بمعنى أنه يمكن الاعتماد على هذه الوجبات وتناولها بدل الوجبات الغذائية المتناولة يوميا بشكل كلي أو جزئي سواء كانت وجبات رئيسية : إفطار ، غداء ، عشاء أو حتى وجبات خفيفة ( سناكات ) ما بين الوجبات الرئيسة الثلاثة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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