بالفيديو.. استشارية تغذية تكشف مقدار النزول في الوزن في حال اتباع حمية نوبو

صحيفة الخليج 365: كشفت استشارية التغذية الإكلينيكة في كندا، الدكتورة شوق العشملي، عن مقدار النزول في الوزن في حال اتباع حمية نوبو.

مقدار النزول في الوزن وأشارت خلال مقطع فيديو، إلى أن حمية نوبو تكون متوازنة في جميع العناصر الغذائية وفي نفس الوقت قليلة السعرات الحرارية. موضحة أن هذه الطريقة تؤدي لإنزال الوزن من 2 ل3 كيلو جرام في الأسبوع، والنزول في الشهر من 8 ل 12 كيلو.

عوامل ولفتت إلى النزول في الوزن يعتمد على إذا كان الشخص يتبع حمية نوبو بشكل كامل أم جزئي، وإذا كان يعاني من مشاكل صحية هل يأخذ أدويته بانتظام أم لا، وكذلك ممارسة الرياضة.