شكرا لقرائتكم خبر عن طقس متنوع.. أمطار وأتربة وموجة حارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من طقس متنوع ما بين أمطار خفيفة وأتربة مثارة وموجة حارة على منطقة الرياض اليوم الخميس.

ويتوقع المركز هطول أمطار خفيفة، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، ويصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أتربة مثارة كما تشهد أجزاء من الرياض أتربة مثارة، تبدأ الساعة 3 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات. موجة حارة ويُتوقع أن تشهد الأفلاج والسليل موجة حارة، تبدأ الساعة 11، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

ويصاحب الظاهرة ارتفاع في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.