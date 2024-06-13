شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر، يصل إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.