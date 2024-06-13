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السجن وغرامات مالية لكل من باع للحجاج منتجات مغشوشة

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الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة أنها تفرض غرامات مالية تصل لـ 500 ألف ريال، والسجن لمدة عامين، لكل من قدم للحجاج منتجات مغشوشة أو صنع لهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ونشر حساب النيابة العامة على منصة إكس حيث قال: “تحظى المنتجات التجارية المعدة للحجاج بحماية عدلية تجاه أي سلوك من شأنه الغش بها، أو عدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة، ومن يخالف ذلك وجبت مساءلته”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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