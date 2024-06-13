شاهد: شيف يكشف أفضل طريقة لتحضير لحم الأوصال على الفحم.. ويوضح مكونات الخلطة والسر في جعله طريا

صحيفة الخليج 365: كشف الشيف سعد بن قاسم، عن أفضل طريقة تحضير لحم الأوصال على الفحم، ومكونات الخلطة والسر في جعله طرياً.

وقال "بن قاسم" في مقطع فيديو، إن مكونات تتبيلة أوصال لحم الأضحية تتضمن اللحم وزيت زيتون وليمون وملح وكيوي وبهارات وفلفل أسود والبصل.

وأضاف أنه يتم وضع ربع كوب زيت زيتون ونصف حبة كيوي وملعقة صغيرة ملح وليمون وملعقة كبيرة من البهارات، مشيرا إلى أن إضافة الكيوي للتتبيلة هو إعطاء طراوة للحم.

وتابع قائلا: إن يتم خلط المكونات جيدا ووضعها على اللحم لمدة ساعة ووضعها في السيخ على الفحم حتى يتم الشوي جيدا.