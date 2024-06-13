تفاصيل استئناف دراسة جدوى مشروع " مترو مكة".. والكشف عن تكلفة المرحلة الأولى

ترجمة حصرية: قال موقع "ميد" المختص بالشؤون العقارية، إن السعودية استأنفت دراسة الجدوى للمرحلة الأولى من مترو مكة البالغة قيمتها 8 مليارات دولار (30 مليار ريال).

وأشار الموقع إلى أنه تم نقل ملكية المخطط من شركة النقل الجماعي بمكة المكرمة (MMRTC) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح أن شركة سيسترا الدراسات الأولية للمشروع بدأت في عام 2010 وأجرت التصميم الأولي للخطين B وC لمترو مكة من عام 2013 إلى عام 2015.

وذكر إلى أن الخطة المحدثة ستشمل خدمة المترو إلى مواقع أخرى في مكة، بما في ذلك العديد من التطورات الحضرية في جميع أنحاء المدينة، وفق بيان صادر عن شركة سيسترا.