24868 موقعا لنواقل الأمراض تحت السيطرة

استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض والحد منها، إذ نفذت مع الجهات ذات الصلة حملات مشتركة بلغت 670 حملة خلال العام الماضي، وتنفيذ 712 جولة توعوية، في وقت تصدر شهرا مارس ويناير أكثر الأشهر استكشافا لمواقع نواقل الأمراض، والمكافحة الحشرية، وطلعات الرش الجوي.

مواقع المكافحة

كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمال مكافحة نواقل الأمراض للعام الماضي أن إجمالي المواقع المستكشفة بلغ 24.868 ألف موقع لنواقل الأمراض، وبلغ إجمالي مواقع المكافحة الحشرية 157.494 موقعا، وإجمالي طلعات الرش الجوي 175 طلعة رش جوي، وبلغ إجمالي المواقع المغطاة بالرش الجوي 515 موقعا.

الأكثر استكشافا

تصدر مارس من العام الماضي أكثر الأشهر مواقع مستكشفة لنواقل الأمراض، حيث بلغ إجمالي المواقع المستكشفة في مارس 3092 موقعا بـ12%، وحل يناير ثانيا، بإجمالي 2451 موقعا مستكشفا بـ10%، وأغسطس ثالثا، بإجمالي 2194 موقعا مستكشفا بـ9%، وفبراير رابعا، بإجمالي 2178 موقعا مستكشفا بـ8.75%، ومايو خامسا، بإجمالي 2052 موقعا مستكشفا بـ8%.

مواقع وشهور

سيطر يناير على مواقع المكافحة الحشرية، حيث بلغ إجمالي مواقع المكافحة الحشرية في يناير 20.503 موقعا بـ13%، وحل مايو ثانيا، بإجمالي 17.329 موقعا بـ11%، ومارس ثالثا، بإجمالي 16.814 موقعا بـ10.67%، وفبراير رابعا، بإجمالي 16.165 موقعا بـ10%، ويوليو خامسا، بإجمالي 12.954 موقعا بـ8%.

175 طلعة

بلغ إجمالي طلعات الرش الجوي لمواقع نواقل الأمراض 175 طلعة رش جوي، واستحوذ يناير على النصيب الأكبر من طلعات الرش الجوي، حيث بلغت إجمالي طلعات الرش الجوي 21 طلعة رش جوي بـ12%، وحل مايو ثانيا، بإجمالي 20 طلعة رش جوي بـ11%، وأكتوبر ثالثا، بإجمالي 17 طلعة رش جوي بـ10%، وأغسطس رابعا، بإجمالي 15 طلعة رش جوي بـ9%، وتساوت أشهر يونيو، وسبتمبر، وديسمبر خامسا، بإجمالي 14 طلعة رش جوي بـ8%.

جولات وتوعية

24.8 ألف موقع مستكشف لنواقل الأمراض

157 ألف موقع المكافحة الحشرية

175 طلعة رش جوي

515 موقعا مغطى بالرش الجوي

712 جولة توعوية

679 حملة مشتركة

أكثر المواقع المستكشفة:

مارس: 12%

يناير: 10%

أغسطس: 9%

فبراير: 8.75%

مايو: 8%

الأكثر مكافحة حشرية:

يناير: 13%

مايو: 11%

مارس: 10.67%

فبراير: 10%

يوليو: 8%

الأكثر طلعات رش جوي:

يناير: 12%

مايو: 11%

أكتوبر: 10%

أغسطس: 9%

يونيو وسبتمبر وديسمبر: 8%