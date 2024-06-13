شكرا لقرائتكم خبر عن أعلاهم 43.. تفاصيل درجات الحرارة على مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة تبلغ 43 درجة مئوية، بينما الصغرى تبلغ 31 درجة مئوية أما درجة الرطوبة فتبلغ 65 درجة. طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وفي منى تبلغ درجة الحرارة 42 درجة مئوية، بينما الصغرى تبلغ 31 درجة مئوية و65 للرطوبة.

وفي عرفات تبلغ درجة الحرارة 41 درجة مئوية وتبلغ الصغرى 30، بينما تصل في مزدلفة إلى 42 درجة مئوية والصغرى 31.