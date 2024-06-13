مصر: تراجع جديد في الدولار مقابل الجنيه.. والكشف عن سعره

صحيفة الخليج 365: شهد سعر الدولار اليوم الخميس استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد آخر ارتفاع لـ سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات أمس.

وحول آخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.