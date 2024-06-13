مشروع مترو مكة يعود للواجهة بدراسة الجدوى

أعادت السعودية دراسة الجدوى للمرحلة الأولى من مترو مكة المكرمة، التي تبلغ تكلفتها 8 مليارات دولار (30 مليار ريال)، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على المخطط لموقع «ميد» المهتم بالشؤون العقارية.

وتم نقل ملكية المخطط من شركة مكة للنقل الجماعي بالسكك الحديدية (MMRTC) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تحديث دراسات الجدوى

وتُحدث شركة «سيسترا» الهندسية - الفرنسية دراسات الجدوى، بما في ذلك تخطيط النقل والتحليل الاقتصادي والمالي والقانوني.

وتدعم الشركة شركة «إرنست آند يونغ»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وشركة المحاماة «واتسون فارلي آند ويليامز».

وبدأت «سيسترا» الدراسات الأولية للمشروع في 2010، وأجرت التصميم الأولي للخطين B وC لمترو مكة من 2013 إلى 2015.

ووفقا لبيان صادر عن «سيسترا»، ستشمل الخطة المحدثة خدمة المترو إلى مواقع أخرى في مكة المكرمة، بما في ذلك العديد من التطورات الحضرية في جميع أنحاء المدينة.

وقد تم التخطيط لمترو مكة في البداية كشراكة بين القطاعين العام والخاص.

استكمال الإجراءات

وفي يناير الماضي، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة، صالح الرشيد، إنها تعمل على استكمال إجراءات مشروع «المترو» في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف الرشيد خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة: «نعمل على استكمال منظومة النقل في مكة والمشاعر المقدسة، ومن أهمها مشروع المترو، حيث نعمل على الدراسات الخاصة المالية والفنية، وكذلك التصاميم وتحديد الأولويات لهذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه تباعا حسب ما يعتمده المخطط الشامل».

ولفت الرشيد إلى أن مكة المكرمة المدينة السعودية الوحيدة التي لديها مخطط شامل ومعتمد.

وفي أوائل 2017، قال رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، إن مترو مكة، إلى جانب العديد من مخططات المترو والسكك الحديدية الأخرى المخطط لها، سيتم تطويرها بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

مترو مكة 30 مليار ريال تكلفة تقديرية 182 طول المسار 88 محطة 6 مراحل تستمر 20 عاما