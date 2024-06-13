256 شكوى بمطارات المملكة وجدة تتصدر

سجلت شكاوى المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ضعف شكاوى المسافرين في 26 مطارا آخر خلال الربع الأول من العام الحالي، في وقت خلت شكاوى المسافرين في 8 مطارات ممثلة في: مطارات الأمير عبدالمحسن بينبع، والأحساء الدولي، وشرورة، وطريف، والوجه، والدوادمي، والعلا الدولي، ونيوم، مسجلة «صفر» شكاوى.

27 مطارا

كشف تقرير الهيئة العامة للطيران المدني الشكاوى في مطارات المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الشكاوى في 27 مطارا في المملكة 256 شكوى، وتصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أكثر المطارات شكاوى بإجمالي 92 شكوى بـ36%، وحل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثانيا، بإجمالي 61 شكوى بـ24%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثا، بإجمالي 25 شكوى بـ10%، ومطار أبها الدولي رابعا، بإجمالي 12 شكوى بـ5%، وتساوت شكاوى مطاري الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة، والأمير سلطان بتبوك خامسا، بإجمالي 11 شكوى بـ4.29%، ومطار الملك عبدالله بجازان سادسا، بإجمالي 10 شكاوى بـ4%.

الأقل شكاوى

حصدت مطارات ينبع، والأحساء، وشرورة، وطريف، والوجه، والدوادمي، والعلا، ونيوم، «صفر» شكاوى خلال الربع الأول من العام الحالي، وتساوى مطارا نجران والقيصومة ثانيا، بشكوى وحيدة لكل منهما بـ0.39%، ومطارات القريات، وبيشة، والباحة ثالثا، بشكوتين لكل منهم بـ1%، ومطارات وادي الدواسر، وحائل الدولي، وعرعر، والقصيم رابعا، بإجمالي 3 شكاوى لكل منها بـ1.17%، ومطارا الجوف ورفحاء خامسا، بإجمالي 4 شكاوى لكل منهما بـ2%، ومطار الطائف الدولي سادسا، بإجمالي 6 شكاوى بـ2.34%.

5 مهام

‏تواصل الهيئة العامة للطيران المدني جهودها، عبر لجنة تطوير الإجراءات المخصصة لذوي الإعاقة، وذوي القدرة المحدودة على الحركة، وذلك بمشاركة خبراء معنيين بالتطوير المستمر لرحلة المسافر، وتمثلت أبرز المهام المنفذة في: تقييم التسهيلات ومرافق ذوي الإعاقة في المطارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمطارات، وحصر متطلبات مرافق ذوي الإعاقة، ومراجعة وتحديث إجراءات السفر لذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول احتياجات ذوي الإعاقة.

مطارات وشكاوى

256 شكوى في مطارات المملكة

شكاوى مطار جدة ضعف 14 مطارا

8 مطارات تخلو من الشكاوى

5 مهام لتطوير الإجراءات المخصصة لذوي الإعاقة

%36 من الشكاوى بمطار جدة

أكثر المطارات شكاوى

جدة: 36%

الرياض: 24%

الدمام: 10%

أبها: 5%

المدينة وتبوك: 4.29%

جازان: 4%

مطارات دون شكاوى

ينبع: 0

الأحساء: 0

طريف: 0

شرورة: 0

الوجه: 0

الدوادمي: 0

العلا: 0

نيوم: 0