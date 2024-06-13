شكرا لمتابعة خبر عن وصول آخر رحلة حجاج من مبادرة طريق مكة لمطار جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة آخر رحلة حجاج، من مبادرة طريق مكة، وسط استقبال حافل بالورود والهدايا.

وجاء الحجاج خلال تقرير مصور نشرته قناة العربية السعودية، بزي الإحرام وهم سعداء، بذلك الاستقبال، حيث قام القائمون على المبادرة باستقبالهم بالورود والدعوات.

وأكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن جميع الإدارات تسير على قدم وساق من أجل الظهور بذلك المظهر المميز، مشيرًا أنه في كل موسم يتم جمع الملاحظات، لمحاولة تجنب السلبيات، وتعزيز الإيجابيات.

وتوفر مبادرة طريق مكة للحجاج أعلى مستوى من الخدمة والراحة في رحلتهم، من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة من مطارات بلدانهم ونقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.