شكرا لمتابعة خبر عن غازي الذيابي يخصص لشقيقه راتبًا شهريًا قدره 14 ألف ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة من نوعها خصص مشهور مواقع التواصل غازي الذيابي لشقيقه راتبًا شهريًا قدره 14 ألف ريال لحين حصوله على وظيفة.

وظهر شقيق الذيابي في مقطع فيديو وهو يصله الراتب الشهري ليقول:” الله يكرمه ويزيده راتب شهري بقيمة 14 ألف ريال .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” كتب الله أجره، ولكن يفترض دون تصوير وأن يكون سراً، لتبعات مستقبلية لاسمح الله قد تمتد إلى الأبناء والدخول في المن على بعضهم البعض.”