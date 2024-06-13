شكرا لمتابعة خبر عن البيئة والمياه تنفذ 367 جولة رقابية على المسالخ وأسواق الماشية بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني أمس، بتفقد سير الأعمال في أسواق الماشية والمسالخ بمنطقة نجران خلال عيد الأضحى المبارك 1445هـ .

وتتضمنت الجولة التفقدية متابعة أعمال الإشراف والرقابة على أسواق الماشية والمسالخ، والكشف البيطري على الأضاحي، وتوعية المستهلك بتوزيع نشرات ارشادية باختيار الاضحية السليمة.

وقال الشهراني أن الجهات الرقابية بالفرع والمكاتب والوحدات البيطرية التابعة نفذت 367 جولة رقابية ، خلال الستة أيام الأخيرة ، شملت 26 مسلخ ونقاط ذبح و 7 أسواق نفع عام (تمور، ماشية، أعلاف) .

وجاء ذلك للاطلاع على جاهزية الأسواق والمسالخ، ومتابعة سير خطة أعمال فرع الوزارة لعيد الأضحى لهذا العام، والتأكد من توافر كامل الشروط الصحية والفنية، ومدى الالتزام بالاشتراطات حفاظاً على سلامة وصحة المستهلك.