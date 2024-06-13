طبيب يكشف عن 3 فواكه صيفية تساعد على التخلص من الدهون وإنقاص الوزن

كشف الدكتور إبراهيم نوح استشاري السمنة والنحافة في كلية طب في مصر، عن 3 أنواع من الفاكهة الصيفية التي يمكن تناولها بأمان دون التعرض لـ زيادة الوزن بل تساعد في حرق الدهون وإنقاص الوزن وهي:

الخوخ

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من مادة الكاتيكين التي تعمل علي ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف الصحية التي تساعد علي فقدان الوزن بشكل صحي.

التفاح

يتميز باحتوائه علي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وأيضا غناه بالألياف الغذائية المهمة، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم، ولذا تناوله يساعد بشكل ملحوظ في شعورك بالشبع لفترات طويلة.

البطيخ

يحتوي البطيخ علي العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، حيث إنه يساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة بسبب غناه بـ الألياف،

كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ولذا فتناوله يعد صحي للتخلص من الوزن الزائد.

كما احتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم وتقوية عضلة القلب.