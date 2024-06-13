اعتماد مهبطي الطائرات العمودية في أبراج الساعة للإسعافات الجوية

وبحضور وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل والوفد المرافق وكلا من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهلال الأحمر السعودي ممثلة بفرقها الأرضية والجوية تم عمل فرضية الإسعاف الجوي لضيوف الرحمن، وذلك من مهبطي الطيران العمودي في أبراج الساعة (وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين)
ونظرآ للجاهزية المتكاملة في أبراح الساعة وتوفر جميع الإمكانيات من حيث الخدمات الإحترافية والشاملة على مدار الساعة والموقع الفريد والمميز.
وأكد مدير إدارة الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة في أبراج الساعة سعيد الزهراني، أن هذه الخطوة تأتي تعزيزآ للدور التعاضدي والتكاملي مع القطاعات الحكومية مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن أبراج الساعة تعتبر أيقونة سعودية إسلامية عالمية (أيقونة المعمار الإسلامي) حيث تستقبل سنويآ أكثر من 20 مليون زائر وبرج الساعة يعتبر أطول برج سكني في العالم على ارتفاع 603 متر و نظرآ لوجود غرف للصلاة في الهلال ما يعطيه ميزة أعلى مصلى في العالم ، وقد دأبت أبراج الساعة (وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين) الى إثراء زيارة ضيوف الرحمن بالعديد من الفعاليات الثقافية والتاريخية والتراثية السعودية تقدم بثمان لغات عالمية وقد تم مؤخرآ وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي افتتاح متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في المركز التجاري لأبراج الساعة.
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