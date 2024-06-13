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عبدالملك الهبدان ينجو من حادث مروري خطير وهو على سرعة 120 .. فيدبو

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الرياض - علي القحطاني - نجا مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبد الملك الهبدان من حادث مروري خطير بعد تحريك ابنه لعجلة القيادة وهو بسرعة 120.

وسمع في المقطع شخص وهو يقول يقول للطفل :” الحمد لله على السلامة، بكرا بتروق وبتشوف زعلت عليك كثير .”

وتفاعل الرواد مع الطفل في المقطع حيث علّق أخدهم قائلاً:” الحمدلله على سلامتهم انا صار لي نفس الشي مع ولد اختي لف الدركسون وطلعنا الرصيف والحمدلله اني ماشي ٤٠ اي طفل معك حطه في الشنطه نصيحه لك الاطفال مكانهم الشنطة.”

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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