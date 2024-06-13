شكرا لمتابعة خبر عن عبدالملك الهبدان ينجو من حادث مروري خطير وهو على سرعة 120 .. فيدبو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجا مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبد الملك الهبدان من حادث مروري خطير بعد تحريك ابنه لعجلة القيادة وهو بسرعة 120.

وسمع في المقطع شخص وهو يقول يقول للطفل :” الحمد لله على السلامة، بكرا بتروق وبتشوف زعلت عليك كثير .”

وتفاعل الرواد مع الطفل في المقطع حيث علّق أخدهم قائلاً:” الحمدلله على سلامتهم انا صار لي نفس الشي مع ولد اختي لف الدركسون وطلعنا الرصيف والحمدلله اني ماشي ٤٠ اي طفل معك حطه في الشنطه نصيحه لك الاطفال مكانهم الشنطة.”