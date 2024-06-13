شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يساعد حاجة سقطت أثناء صعودها بالدرج المتحرك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذ رجل أمن، حاجة سقطت أثناء صعودها الدرج المتحرك بالحرم المكي.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع ، رجل الأمن وعدد من الأشخاص يساعدون الحاجة التي اختل توازنها وسقطت أثناء صعودها بالدرج والتي بدت بخير في وقت لاحق.

ويبذل رجال الأمن قصارى جهدهم في خدمة الحجاج، والحفاظ على أمن وسلامة وتنظيم ضيوف الرحمن، واستطاعوا بكل جدارة توفير سبل الراحة لهم، والعمل على مساعدتهم وتغطية احتياجاتهم على مدار الساعة.