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كيف تتأكد من سلامة الأضحية عند شرائها؟.. بالفيديو: طبيب "بيطري" بجيب

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صحيفة الخليج 365: كشف الطبيب البيطري الدكتور قاسم المسلم، طريقة معرفة العلامات الصحية الظاهرية وقت شراء الأضحية.

وقال خلال لقاء مع قناة "الإخبارية": " يجب التأكد من عدم وجود جروح أو كسور أو عرج، والتأكد من سلامة العين والأنف وعدم وجود إفرازات غير طبيعية فيهما، وعدم وجود علامات التهاب رئوي مثل الكحة".

وتابع: " أيضا التأكد من عدم وجود تورمات خارجية في الذبيحة أو طفيليات في الجلد وعدم تساقط الشعر بشكل سهل".

وأضاف: " يتم استلام الذبيحة عن طريق مسارات خاصة ومهيئة لإراحة الذبيحة ثم يتم الفحص ظاهريا من قبل الطبيب البيطري والتأكد من خلوها من الأمراض، ثم يتم ذبحها عن طريق الجزارين وفحصها بعد الذبح للتأكد من عدم وجود إصابات أو أمراض داخلية".
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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