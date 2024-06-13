شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "اليوم" في جولة خاصة بملتقى إعلام الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تجولت ”اليوم“ في أجنحة ملتقى الإعلام والذي عكس تطور إعلام الحج في المملكة. فمنذ أن أنشأ المؤسس صحيفة أم القرى مروراً بندائه عبر الإذاعة التي افتتحت في ال 9 من ذو الحجة والذي رحب من خلالها بضيوف الرحمن ومازالت في تطور حتى يومنا الحاضر، في ظل اهتمام المملكة بنقل تلك المشاعر لملايين المسلمين حول العالم.
وذلك بعد أن دشّن معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاثنين الماضي، النسخة الأولى من مبادرة ”ملتقى إعلام الحج“، الذي يقام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 - 10 ذي الحجة 1445 هـ، بشراكة إستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وذلك بعد أن دشّن معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاثنين الماضي، النسخة الأولى من مبادرة ”ملتقى إعلام الحج“، الذي يقام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 - 10 ذي الحجة 1445 هـ، بشراكة إستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.