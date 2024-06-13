شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "اليوم" في جولة خاصة بملتقى إعلام الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت ”اليوم“ في أجنحة ملتقى الإعلام والذي عكس تطور إعلام الحج في المملكة. فمنذ أن أنشأ المؤسس صحيفة أم القرى مروراً بندائه عبر الإذاعة التي افتتحت في ال 9 من ذو الحجة والذي رحب من خلالها بضيوف الرحمن ومازالت في تطور حتى يومنا الحاضر، في ظل اهتمام المملكة بنقل تلك المشاعر لملايين المسلمين حول العالم.

وذلك بعد أن دشّن معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاثنين الماضي، النسخة الأولى من مبادرة ”ملتقى إعلام الحج“، الذي يقام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 - 10 ذي الحجة 1445 هـ، بشراكة إستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ملتقى الإعلام ونقف اليوم في ملتقى الإعلام والتي تتوافد إلية أفئدة الإعلامين بمختلف لغاتهم وأنواعهم سواء التلفزيونية أو الاذاعية أو الصحفية لنقل الصورة لحظة بلحظة، فالزائر يقف متأملاً حجم وسائل الاعلام وتهافت المراسلين والمذعين وأصوات أزرار مفاتيح الأجهزة وأنوار الكاميرات متسائلاً عن تطور الوسائل الاعلامية وحجم التطور الإعلامي بالمملكة خصوصاً في موسم الحج فقد حضن الملتقى أكثر من 3000 جهاز إعلامي وأصدر حتى تاريخه 1230 بطاقة اعلامية واصدر 93 تصريح للتصوير الميداني، واستفاد أكثر من 80 دولة من التصاريح الاعلامي، و85 وفداً اعلامياً دولياً، و129 قناة تلفزيونية، وأكثر من 35 عربة استوديوهات وبث تلفزيوني، ليصبح الملتقى ركيزة أساسية في صناعة الإعلام المؤثر في موسم حج هذا العام.