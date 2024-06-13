الأرصاد: لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الرياض والشرقية

في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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