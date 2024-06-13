تصعيد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى مستشفيات عرفات

و أوضحت الصحة أن كافة الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج المنومين تم بالتنسيق مع جميع القطاعات الصحية لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدسة وسط إشراف و تنظيم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ، مبينة أن القافلة تضم ( 9 ) سيارات إسعاف مجهزة ، و مزوَّدة بفريق طبي متكامل بعدد ( 24 ) كادر طبي و فني و ( 3 ) فرق مساندة ، بالإضافة إلى تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى أثناء التفويج .
و بفضل الله نجحت "صحة جدة" في تنفيذ خطة تصعيد المرضى ضمن القافلة الطبية للمرضى المنومين بمستشفيات المحافظة ممن تسمح ظروفهم الصحية بحسب تشخيص الأطباء لأداء فريضة الحج ، و تسعى " الصحة " في كل عام على نقل الحجاج المنومين في المستشفيات إلى المشاعر المقدسة ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بكل سلام و يسر طمأنينة .
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